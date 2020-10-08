Замдиректора школы надругался над 9-летней ученицей в День учителя

На Камчатке заместитель директора школы надругался над 9-летней ученицей прямо в классе. Преступление было совершено в День учителя 5 октября. Возбуждено уголовное дело. Педагог заключен под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, заместитель директора одной из школ Елизовского района совершил в отношении ученицы 3-го класса «иные насильственные действия сексуального характера». В отношении педагога возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Когда было совершено преступление, в СКР не уточняют.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому проведут экспертизу «с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии», говорится в сообщении управления СК РФ по Камчатскому краю.

Как уточняет издание «Кам 24», в полицию о насилии сообщила мама пострадавшего ребенка. Подозреваемому, замдиректора школы по инновационной деятельности, 44 года. По данным издания, педагог надругался над школьницей 5 октября, в День учителя.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 08.10.20

На Сахалине женщина сбила пенсионера, помогавшего ей с парковкой. / Чиновники предложили удешевить топливо для Дальнего Востока. / «Информационно-террористическая атака»: почти у трети россиян «неврозы на уровне психозов». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»