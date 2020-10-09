Архангельского и.о. министра образования задержали по подозрению в педофилии

Следственный комитет сообщил о задержании чиновника администрации Архангельской области по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Имя подозреваемого не раскрывается. Однако в региональном правительстве сообщили, что под уголовное преследование попал исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев, отметив, что чиновник задержан на 48 часов, передает «Интерфакс». Накануне, 8 октября, Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением, информирует издание 7x7.

Подозреваемому инкриминируют ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц), сообщает управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,

По версии следствия, задержанный в декабре 2019 года в соцсети «вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеролик сексуального характера.

В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства совершенного преступления. Назначены все необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели по делу. Кроме того, проверяются все контакты подозреваемого в социальной сети. В ходе обыска у чиновника «изъяты предметы, имеющие значение для дела». Телеграм-канал 112 уточняет, что у подозреваемого изъяли его личный ноутбук и мобильные телефоны.

В СКР отметили, что дело в отношении чиновника возбуждено «на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области».

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа 2020 года. До этого он был заместителем министра образования региона, ранее работал директором гимназии №14 в Северодвинске.

Архангельск, Наталья Петрова

Архангельск. Другие новости 08.10.20

В России в два раза выросло количество банкротств юрлиц. / В Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна гимназии. / Напиться и забыться: российская интеллигенция стала больше потреблять алкоголь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»