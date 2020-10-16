На стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный в Амурской области начался монтаж емкостей для ракетного топлива – нафтила. Об этом сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

На космодроме Восточный стартовал монтаж топливных ёмкостей для «Ангары»

Крупногабаритные емкости, объемом в 180 кубометров и массой 24 тонны каждая доставили на стройплощадку. В декабре прошлого года на стартовом комплексе для «Ангары» были смонтированы девять емкостей для хранения кислорода и азота длиной 36 метров, объемом 250 кубометров и весом 92 тонны каждая.

Космический ракетный комплекс «Ангара» предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» (модификация «А5М» – модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком «Ангара-А5В».

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 15.10.20

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