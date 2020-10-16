российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 октября 2020, 13:17 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На космодроме Восточный стартовал монтаж топливных ёмкостей для «Ангары»

Фото: ЦЭНКИ

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный в Амурской области начался монтаж емкостей для ракетного топлива – нафтила. Об этом сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

На космодроме Восточный стартовал монтаж топливных ёмкостей для «Ангары»

Крупногабаритные емкости, объемом в 180 кубометров и массой 24 тонны каждая доставили на стройплощадку. В декабре прошлого года на стартовом комплексе для «Ангары» были смонтированы девять емкостей для хранения кислорода и азота длиной 36 метров, объемом 250 кубометров и весом 92 тонны каждая.

Космический ракетный комплекс «Ангара» предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» (модификация «А5М» – модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком «Ангара-А5В».

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 15.10.20

На российской границе задержали радиоактивную посылку. / По просьбе Путина: правительство РФ продлит льготную ипотеку. / Ситуация тревожная, но управляемая: Голикова доложила Путину, что локдаун в России вводить не требуется. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

На МКС отказала российская система получения кислорода

Главный баллистик «Энергии» рассказал о преимуществах быстрых полетов к МКС

«Роскосмос» ставит рекорд по времени доставки людей на МКС

Рогозин заявил о желании продлить существование МКС

«Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на создание космического ядерного буксира

Орбиту МКС снизят ради стыковки с кораблем «Союз МС-17»

«Роскосмос» заказал 5 ракет-носителей за 7,3 млрд рублей

Илон Маск похвалил «Роскосмос» за «шаг в правильном направлении»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Видеорепортаж, Россия, Технологии, Роскосмос,