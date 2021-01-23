На Дальнем Востоке задержали 125 человек на акциях в поддержку Навального

Во Владивостоке полицейские задержали более 20 человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального сообщают местный портал VL.ru и «ОВД-Инфо». По предварительным оценкам наблюдателей, в акции участвуют от 300 до 1000 человек.

«Начались точечные задержания, ОМОН схватил несколько человек и препроводил в автобус», – передает корреспондент агентства. По данным «ОВД-Инфо», во Владивостоке задержаны восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов пообещали выпустить задержанных из автозаков, если толпа разойдется.

Несогласованные с властями акции протеста в поддержку Навального также проходят в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске и других городах. По данным «ОВД-Инфо» к 11:20 мск, всего в 15 городах были задержаны 125 человек. Из них 23 – во Владивостоке, 23 – в Комсомольске-на-Амуре, 13 – в Южно-Сахалинске, 13 – в Якутске.

Жители Якутска вышли на митинг в поддержку Навального в 50-градусный мороз, передает News.Ykt.Ru. В Южно-Сахалинске в акции участвовало до 400 человек, сообщает Sakh.com.

Напомним, поводом для акции стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. Его арестовали на 30 суток. Суд состоялся в отделе полиции УМВД города Химки. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как тот нарушил условия испытательного срока. Рассмотрение ходатайства состоится 2 февраля.

После этого сторонники Навального выступили с призывами к участию в несогласованных акциях протеста в российских городах, требуя освободить оппозиционера. МВД предупредило о том, что незаконные действия будут пресекаться.

Так, в Москве еще до начала акций арестовали на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Участника ФБК, иноагента Георгия Албурова арестовали на 10 суток, юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося – на трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января, а также оштрафовали на 250 тыс. руб. юриста Любовь Соболь.

Помимо этого Генеральная прокуратура и Роскомнадзор потребовали от социальных сетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, а Следственный комитет возбудил по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста уголовное дело.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 23.01.21

Суточная заболеваемость Covid-19 в России пошла на снижение. / В Хабаровске прошли задержания на акции в поддержку Навального. / Геронтократия в действии: Путин внес в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного порога для своих назначенцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»