Отстраненного за ошибки при мобилизации военкома Хабаровского края восстановили в должности

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, которого ранее отстранили за ошибки по время частичной мобилизации, был восстановлен в должности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Об отстранении Лайко от должности 3 октября заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор заверил, что это решение не повлияет на выполнение задач по частичной мобилизации. При этом половину прибывших по повестке хабаровчан вернули домой как ошибочно призванных.

Позже появились сведения о том, что Лайко якобы получил назначение в Магаданской области. Сегодня стало известно, что он был восстановлен в прежней должности. Официального подтверждения о данном назначении пока нет.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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