Цунами после землетрясения затопило три рыбзавода на Сахалине

В Сахалинской области после землетрясения и цунами затоплено три рыбозавода. Об этом сообщило Росрыболовство.

Как уточнили в ведомстве, пострадали рыбоперерабатывающий завод «Алаид», предприятия АО «СК БСФ» и ООО «Гранис». Кроме того, зафиксировано подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода «Азимут».

Все работники эвакуированы, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Оценить последствия удара стихии в полной мере можно будет после того, как уйдет вода.

Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заявил, что предприятие «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью затоплено в результате цунами, которое обрушилось на береговую полосу после землетрясения. По его словам, сейчас сложно давать какие-либо прогнозы по перспективам восстановления «Алаида», передает РИА «Новости».

30 июля в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение, которое было признано сильнейшим с 1952 года. Магнитуда составила около 8.7. После чего была объявлена угроза цунами. Мощные подземные толчки ощущались также в Северо-Курильском районе Сахалинской области на острове Парамушир. К Северо-Курильску пришли четыре волны цунами. Высота самой крупной из них, по визуальным оценкам, достигала пяти метров. По последним данным, угрозу цунами на Камчатке и в Северо-Курильском округе Сахалинской области уже отменили.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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