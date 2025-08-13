Из-за пепла камчатского вулкана отменили авиарейсы на Аляске

На Аляске отменяют авиарейсы из-за вулканического пепла, прилетевшего со стороны России. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакомпания Alaska Airlines отменила пять рейсов в Ном, Коцебу и Уткиагвик. Код авиационной опасности был повышен из-за обнаружения над Беринговым морем облака пепла от Ключевской Сопки на Камчатке.

Перевозчик планирует возобновить авиасообщение в среду, но продолжает следить за ситуацией.

Вулкан Ключевская Сопка, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение началось 31 июля. За день до этого на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой более восьми баллов.

Джуно, Зоя Осколкова

