Пятница, 12 сентября 2025, 12:34 мск

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина

В Благовещенске крупная сеть автозаправочных станций ООО «Дальневосточная нефтяная компания» приостановила продажу бензина до конца сентября. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

«С начала сентября на автозаправочных станциях ООО «Дальневосточная нефтяная компания» в Благовещенске приостановлена продажа бензина Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Без перебоев для населения работает только одна заправка…», – говорится в сообщении.

Топливо продолжает поставляться по контрактам организациям, дорожным и транспортным предприятиям, коммунальным службам, а также спецтранспорту и муниципальному транспорту. Дизельное топливо на всех АЗС продается без ограничений, передает «Интерфакс».

В компании уточнили, что остановка продажи бензина населению продлится до конца сентября. Среди причин – сезонный рост спроса на бензин, повышение закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сложности логистики поставок в восточно-сибирском направлении.

Ранее сообщалось, что дефицит бензина наблюдается уже более чем в 10 регионах России. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают топливо уже несколько недель. Основная причина – сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма.

Благовещенск, Зоя Осколкова

