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Финансы

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Публикации за 02.02.17

Российские миллиардеры разбогатели за месяц еще на $8 млрд
Фото: The Moscow Post

Российские миллиардеры разбогатели за месяц еще на $8 млрд

В январе 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров увеличилось еще на $7,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Больше остальных в первый месяц года разбогател совладелец UC Rusal Олег Дерипаска – его капитал пополнился $1,7 млрд и достиг $7,8 млрд.

За ним следует основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, за месяц он разбогател на $1,1 млрд. Тройку лидеров замыкает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого выросло за месяц на $941,5 млн.

На четвертом месте, оказался основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (+$898,5 млн), а на пятом – основатель USM Holdings Алишер Усманов (+$875 млн). Больше чем на полмиллиарда долларов разбогатели также глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (+$697,7 млн) и владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+$633,7 млн), отмечает РБК.

Российские миллиардеры пока являются главными бенефициарами результатов выборов в США. Как писал «Новый День», после победы Трампа их совокупное состояние увеличилось на $29 млрд (таки расчеты приводил журнал Forbes). Разбогатеть более чем на 7% за два месяца им помог стремительный рост акций на Московской бирже, подбросивший до исторических максимумов каждую третью «голубую фишку» в индексе ММВБ. В целом за год число долларовых миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.17

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