Россияне стали оптимистичнее относиться к инфляции / Главное беспокойство вызывает рост цен на услуги ЖКХ

Публикации за 06.03.17

В феврале 2017 года в России произошло снижение инфляционных ожиданий населения. Другими словами, оценки инфляции гражданами в прошлом месяце снизились после сезонного всплеска в январе. Такие данные содержатся в отчете о февральском опросе «инФОМ», который проводился по заказу Банка России. Отмечается, что доля тех, кто считает, что цены за последний месяц выросли очень сильно, снизилась до минимума с середины 2014 года.

Также стоит отметить, что, по мнению респондентов, сильнее всего из полного перечня товаров и услуг в феврале росли цены на ЖКУ. Примечательным является то, что заметно снизилась частота упоминаний ряда продуктов и товаров, про которые потребители ранее говорили, что они подешевели, либо подорожали. Среди них: мясо и птица, фрукты и овощи, яйца, кондитерские изделия, сахар, растительное масло, электроника.

Впрочем, инфляционные ожидания остаются повышенными и волатильными, что обуславливает необходимость сохранения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Потребительские настроения участников опроса «инФОМ» в феврале несколько ухудшились после всплеска оптимизма в предыдущем месяце. Отношение респондентов к крупным покупкам стало более негативным, а индекс потребительских настроений вернулся к значениям конца 2016 года. В то же время, несмотря на снижение оценок материального положения, доля респондентов, которым приходилось отказываться от запланированных ранее расходов, уменьшилась.

Стоит также отметить, что на фоне снижения оптимизма индекс потребительских настроений в феврале уменьшился до уровня декабря прошлого года после роста в течение двух предыдущих месяцев. Снизились как индекс ожиданий, так и индекс текущего состояния. Ответы на вопросы, составляющие индекс, схожи с декабрьским опросом. Вопреки наметившемуся восстановлению экономической активности, отмечаемому статистическими данными, респонденты ухудшили свои оценки относительно производства и уровня жизни населения в следующем году.

Несмотря на ухудшение оценок материального положения, доля респондентов, которым приходилось отказываться от запланированных ранее расходов, снизилась (на 4 п.п., до 43%), пишет «Финмаркет». Несколько увеличилась (на 2 п.п., до 59%), но осталась относительно низкой доля людей, которым приходилось экономить на повседневных расходах. Сильнее всего выросла частота упоминаний экономии на одежде и обуви», – отмечает регулятор.

Москва, Иван Гридин

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