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Публикации за 12.05.17

В Великобритании жена российского олигарха при разводе получит рекордные отступные

В Великобритании жена российского олигарха при разводе получит рекордные отступные

В Великобритании проходит самый дорогой в истории бракоразводный процесс. Супруга российского миллиардера получит в результате развода 453 млн фунтов стерлингов (588 млн долларов).

Британский суд не внял аргументам мужа, который заявил, что заработал большую часть семейного состояния. По решению судьи, сумма выплат составит 41,5% от совместных активов супругов, имена которых не раскрываются.

Как отмечает телеканал BBC, речь идет о 61-летнем выходце с Кавказа и 41-летней женщине из Восточной Европы. Брак был заключен в России, затем супруги перебрались в Великобританию. Известно, что муж продал долю в российской компании за 1,3 млрд долларов около пяти лет назад.

Вероятно, речь идет о бывшем совладельце компании «Нортгаз»​ Фархаде Ахмедове, сообщает РБК. В настоящее время бизнесмен занимает 67-ю строчку российского рейтинга Forbes, его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 12.05.17

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