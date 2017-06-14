Белоруссия исключит рубль из своих золотовалютных резервов

Национальный банк Белоруссии (НББ) отказывается от использования рубля в качестве активов своих резервов золота и иностранной валюты. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2017 года, в дальнейшем будет применяться только стандарт Международного валютного фонда (МВФ).

В настоящее время объем золовалютных резервов Белоруссии оценивается в 5,239 млрд долларов по стандарту МВФ и в 5,604 млрд долларов по нацстандарту. Минск применяет национальную методику расчета своих резервов, в рамках которой в состав активов в иностранной валюте включались и активы в российских рублях. Теперь от этой системы Белоруссии предстоит отказаться, передает РБК.

В НББ отказ от национального стандарта объяснили тем, что пришла пора совершенствовать правила управления золотовалютными резервами страны. Минск собирается применить опыт, полученный в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, а также рекомендации МВФ и практику управления официальными резервными активами Центробанков других государств.

При этом активы в российских рублях останутся на балансе НББ, в дальнейшем они могут стать дополнительным источником пополнения золотовалютных резервов.

Примечательно, что в прошлом году белорусский национальный банк увеличил удельный вес рубля РФ в корзине валют, используемой при расчете курса белорусского рубля с 40 до 50%, и в то же время сократил долю евро, доля доллара США осталась на том же уровне.

Минск, Зоя Осколкова

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