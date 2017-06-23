«Это все незаконно!»: власти не смогут заставить россиян копить на пенсию / Минфин признал невозможность автоподписки на ИПК

В концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не получится прописать автоматическую подписку граждан на пенсионные накопления, как первоначально планировал Минфин России. Данная процедура без предварительного согласия работников нарушает Гражданский кодекс. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев газете «Ведомости». В связи с этим, по словам чиновника, Министерству финансов придется внести изменения в концепцию ИПК.

«Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав», – пояснил замглавы Минфина. Моисеев уточнил, что автоподписка на ИПК в виде публичной оферты (когда молчание означает согласие с предложенными условиями договора) также невозможна, так как соответствующий механизм не работает в отношении сложных финансовых инструментов. Он пояснил, что человек не может по умолчанию начать перечислять куда-то средства.

В сложившейся ситуации Минфину придется взять на вооружение другой вариант – внесение изменений в Трудовой кодекс. Согласно предложенным ведомством поправкам, при любом изменении трудового договора (при повышении зарплаты, увеличении или сокращении отпуска, изменении должности и др.) в документ будет вноситься пункт об участии в ИПК. Отказаться от соответствующего условия можно будет через кадровый отдел, обратившись с соответствующим заявлением.

Издание отмечает, что Центробанк еще разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки. Минтруд выступает против автоподписки, полагая, что это принуждает работников отчислять часть зарплаты в ИПК. По мнению ведомства, накопительная пенсия должна быть добровольной. С инициативой о подписке через трудовой договор в Минтруде пока не ознакомились.

Ранее сообщалась, что Минфин внесет в правительство доработанную концепцию ИПК в правительство до начала июля.

Между тем пенсионные фонды все еще надеются подписать всех работников на пенсионные накопления по умолчанию, предложив поправки к концепции Минфина об ИПК. Изменения, в частности,подготовлены Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов. Чтобы отказаться в участии в новой системе, работник должен подать соответствующее заявление. Президент АНПФ Сергей Беляков объяснил необходимость автоподписки тем, что государство не может профинансировать будущую пенсию, а возможность выбора не будет стимулировать граждан копить. По оценкам ассоциации, без автоподписки число потенциальных участников новой пенсионной системы даже на начальном этапе снизится с 10 млн до 100 тыс. человек. Другие эксперты вообще заявляют, что без автоподписки ИПК не заработает.

Напомним, что в сентябре 2016 года Минфин и ЦБ представили новую модель добровольной накопительной системы, которая предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды.

По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Этой весной законопроект об ИПК был внесен в правительство, однако, по данным СМИ, кабмин заморозил обсуждение документа до выборов президента. «Известия» отмечали, что публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое, вероятно, появится после президентских выборов. Так или иначе, первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФа в начале июня заявлял, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки. «Они (в кабмине – прим. ред.) были не против автоподписки, но выражали сомнения, что ее юридически можно прописать, не нарушив законы… Поэтому наша задача сейчас – показать коллегам юридическую конструкцию, а не принцип», – заявил Швецов, отметив, что планируемый срок внедрения реформы сохраняется – начало 2019 года.

Москва, Светлана Петрова

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