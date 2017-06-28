Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в другие фонды приостановлен

Удостоверяющие центры временно не могут подавать электронные заявления по поводу перевода пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России. Поводом для такого решения послужило предупреждение Счетной палаты о рисках фальсификации заявлений граждан при смене пенсионного фонда.

Ожидается, что приостановка приема заявлений продлится до того момента, пока госорганы не проверят удостоверяющие центры и рассмотрят результаты этой работы, пишет «Российская газета».

Тем временем, в ПФР напомнили, что у граждан есть возможность подать заявление другими способами, например, через МФЦ или клиентскую службу ПФР, а также на едином портале госуслуг, однако в этом случае документ должен быть заверен электронной подписью. Кроме того, заявление можно отправить «Почтой России».

Ранее Счетная палата предупредила о рисках фальсификации заявлений граждан при смене пенсионного фонда, в частности, мошеннические схемы были выявлены в ходе проверок процедур подачи документа в электронной форме. Специалисты Счетной палаты сообщили, что риски фальсификаций сосредоточены в работе удостоверяющих центров, которые используются агентами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для подачи заявлений, передает РБК.

Так в ПФР в один и тот же день поступали два заявления от одного клиента: один документ уведомлял о смене пенсионного фонда, а второй – об обратном переходе в тот НПФ, из которого гражданин якобы собирался забрать накопления. Были случаи подачи нескольких заявлений от одного лица в один и тот же день.

В результате отделения ПФР приостановили прием электронных заявлений от удостоверяющих центров. Тем временем, фонд совместно с ЦБ продолжают работать с жалобами граждан на неправомерный перевод средств пенсионных накоплений в НПФ.

Москва, Зоя Осколкова

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