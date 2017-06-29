Медведев: Индексации маткапитала до 2020 года не будет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер материнского капитала в 2018 и 2019 году не будет индексироваться. «В следующие два года его (материнского капитала – прим. ред.) размер не изменяется, в 2020 году он будет проиндексирован», – сказал он в ходе заседания правительства глава кабмина, передает RNS.

На сегодняшний день он составляет 453 тыс. рублей. Отметим, что ранее сообщалось, что Минтруда намеревается упростить правила распоряжения маткапиталом, что позволит направить средства на погашение ежемесячных платежей по ипотеке. Изучением данного вопроса занялись и сенаторы в связи с многочисленными обращениями граждан, в которых предлагают рассмотреть возможность изменения порядка выплаты маткапитала, в том числе – возможность выплат в наличной форме.

«В Совет Федерации поступает немало обращений граждан о внесении изменений в ее (программы) механизмы. Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается», – приводит ТАСС слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Однако здесь, по ее словам, возникает проблема с обеспечением целевого использования средств, выдаваемых наличными, так как «материнский капитал – это не социальное пособие», его предназначение – содействие семье в выполнении такой исключительно важной миссии, как материнство и детство. «Ни на какие другие цели, задачи эти средства не направляются и не должны направляться», – подчеркнула Матвиенко.

По мнению главы Совфеда, «демографическая ситуация в стране требует, как минимум, сохранения, а по хорошему и усиления всех экономических, финансовых, социальных, правовых мер, способствующих повышению рождаемости».

Москва, Иван Гридин

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