Санкции – не помеха! Россия наращивает вложения в госдолг США

Россия продолжает наращивать «инвестиции» в госдолг США, несмотря на продолжающееся обострение двусторонних отношений на фоне усиления антироссийских санкций, предпринятое Вашингтоном в июне этого года.

Из данных американского минфина следует, что в августе денежные власти РФ увеличили вложения средств из финансовой подушки безопасности страны в гособлигации США (US Treasuries) до 105,4 миллиарда долларов, что на 2,3 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Несмотря на это, по состоянию на август, Россия сохранила 14 место в списке крупнейших кредиторов Вашингтона.

Российские вложения в US Treasuries растут с июля текущего года, хотя в июне власти США расширили санкции в отношении России. До этого объем российского портфеля американский гособлигаций рос с ноября прошлого года по май 2017 года включительно. В июне российские вложения в госдолг Штатов резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 5,8 млрд долларов – со 108,7 млрд долларов до 102,9 мдрд долларов.

Отметим, что в годовом выражении российские «инвестиции» в US Treasuries выросли на 20,4% – в августе прошлого года этот показатель составлял в 87,5 миллиарда долларов.

Крупнейшим американским инвестором остается Китай с вложениями в 1,2 триллиона долларов, что на 34,5 млрд долларов больше по сравнению с июлем. На втором месте – Япония с 1,1 триллиона долларов, снизившая «инвестиции» в американские гособлигации на 11,4 млрд долларов, на третьей позиции – Ирландия с показателем 307,2 миллиарда долларов, сократившая вложения на 3,6 млрд долларов. В топ-15 также входят Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань, Индия, Саудовская Аравия, Сингапур и Бельгия.

Добавим, что общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг в августе в марте вырос на19,4 млрд долларов до 6,269 трлн долларов, из которых 4,05 трлн долларов принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Напомним, что в июне сенат США утвердил законопроект о новых санкциях против России, который затем одобрила Палата представителей и подписал президент Дональд Трамп. Согласно документу, российским банкам, находящимся под санкциями, ограничивается срок кредитов с 90 дней до 14. Кроме того, ужесточается давление на российские энергокомпании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.17

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