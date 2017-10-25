За покупку авто по льготной госпрограмме придется заплатить налог

Покупка в рамках госпрограммы льготного автокредитования влечет для заемщиков непредвиденные расходы в виде налогов, которые придется заплатить с суммы скидки. Об этом говорится в письме Минфина. О возможности удержать НДФЛ банки сами будут сообщать налоговикам.

Согласно правилам программы с июля по продуктам «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль» граждане могут получить скидку в 10%. При этом документах указывается полная сумма сделки, а банки получат субсидию в размере льготы, пишет «Коммерсант».

Скидка считается полученным доходом и облагается налогом, говорится в разъяснениях Минфина. Максимальная цена автомобиля по программе составляет 1,45 млн рублей, соответственно с суммы скидки в 145 тысяч рублей нужно будет заплатить 13%, что составит 18,85 тысяч рублей. Избежать уплаты налога не удастся, так как банки в любом случае направят сообщение в налоговые органы.

Источник издания в Минфине пояснил, что в случае стандартных продаж в договоре, даже при наличии скидок, как правило, указывается финальная цена, информация о скидке не фигурирует, поэтому дохода с точки зрения Налогового кодекса нет. «В рамках программы в договоре указывается полная цена, а в дальнейшем банк компенсирует 10% от стоимости покупки, и потому возникает объект налогообложения,– отметил собеседник.

В министерстве считают, что необходимо править законодательство, чтобы вывести данные доходы из-под обложения НДФЛ, однако выступать с такой инициативой не намерены. Вопрос перенаправили в Минпромторг, где сообщили, что работа в этом направлении ведется.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.10.17

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