Эксперты назвали регионы с самыми низкими и самыми высокими зарплатами

Аналитики компании «РИА Рейтинг» назвали российские регионы с самыми низкими и высокими заработными платами. Лидирующие позиции по уровню дохода заняли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Минимальные заработки – у жителей Северного Кавказа.

На первой строке оказался Ямало-Hенецкий автономный округ. Почти 24% работающего населения получает более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. На втором и третьем месте по уровню зарплат – Чукотка и Москва – 20,98 и 17,05 соответственно.

Также стоит отметить, что еще в шести регионах на данную категорию населения приходится более 10% работающих граждан. Это Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, ХМАО – Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

Самые скромные зарплаты у жителей регионов Северного Кавказа, несколько больше – в центральных регионах России. Там доля «стотысячников» ничтожна и составляет от 0,48-0,56 процентов от работоспособного населения. В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тыс. рублей в месяц, превышает 25%. Лидирует по доле низкооплачиваемых работников Дагестан (35%), а второй результат у Карачаево-Черкесии (30,5%).

В целом по России более 11% работников зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц за вычетом НДФЛ, что, по мнению аналитиков, является значимой социальной проблемой. Результаты исследования показали, что в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тыс. рублей в месяц.

Эксперты изучили и расслоение зарплат в нескольких регионах. В расчетах применялся коэффициент Джини. Он измеряется в диапазоне от 0 до 1 и показывает, насколько неравномерно распределяются доходы среди различных групп населения. То есть, если все работники получают равную зарплату, то коэффициент Джини будет равен 0.

Неоспоримый лидер в России по минимальному значению коэффициента Джини – Белгородская область (0,27). Схожие показатели наблюдаются в развитых странах Европы и в Белоруссии. Хороший уровень относительного равенства зарплат наблюдается в Мордовии (0,28) и еще в 9 регионах (Hенецкий АО, Тульская область, Владимирская область, Пензенская область, Республика Крым, Тамбовская область, Орловская область), где коэффициент Джини не превышает 0,29.

Что же касается значительного расслоения зарплат, то оно наблюдается в нескольких регионах. Так, наибольший коэффициент Джини зафиксирован в Москве и Сахалинской области. Заметная поляризация зарплат наблюдается еще в 5 регионах: Красноярском и Забайкальском крае, Тыве, Астраханской и Костромской областях. Тревогу экспертов вызывает ситуация в последних трех названых регионах. Здесь высокое неравенство объясняется очень большим количеством низкооплачиваемых работников, при том что богатых там не так много, то есть ситуация с неравенством в этих трех регионах обуславливает предпосылки для обострение социальных проблем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.17

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