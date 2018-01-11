Обедневшие россияне установили рекорд по обращениям за кредитами под 600% годовых

С 1 по 8 января было зафиксировано значительное повышение числа обращений в микрофинансовые организации, которые предлагают кредиты под сотни процентов годовых тем, кому отказано в банковских ссудах. Так, по сравнению с началом с декабря количество таких обращений выросло на 25%, и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал опрос крупных МФО, результаты которого приводит «Российская газета».

Объемы выданных замов выросли в среднем более чем на 32%, а у ряда компаний – в 1,5 раза. Если в предновогодние недели основной целью займов клиенты называли «покупку подарков», то в первую неделю 2018 года 70% заемщиков ставили галочку напротив строки «неотложные нужды». Среди других целей клиенты МФО указывали оплату новогодних елок, билетов в театры и на концерты, оплату туристических поездок, бытовой техники, ювелирных изделий, одежды и косметики, а также тех праздничных атрибутов, которые не успели приобрести в декабре.

Эксперты отмечают, что рост интереса к микрозаймам свидетельствует об усталости россиян от затянувшегося режима экономии. Средняя стоимость кредитов МФО, по данным ЦБ, близка к 600% годовых. Но люди не видят в этом препятствия. По данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются практически без остановок четвертый год подряд. За январь-октябрь население обеднело еще на 1,2% – настолько сократилась сумма, которая остается на руках, если учесть все обязательные платежи и инфляцию. В прошлом году спад доходов составил 5,9%, за 2015-й – 3,2%, за 2014-й – 0,3%.

У половины работающих граждан зарплата не превышает 25 тысяч рублей, у трети она ниже 15 тысяч, а около 7 млн человек зарабатывают МРОТ, составляющий 7,5 тысячи рублей. За последние 9 лет доля семей, которые имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м – уже 57%, показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.18

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