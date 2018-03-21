Россиянам пообещали индексацию пенсий выше инфляции

Минтруда России подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках работы над бюджетом 2019-2021 годов, сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, сейчас активно готовятся предложения по всем направлениям, которые касаются и Пенсионного фонда. Министр отметил, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции.

Топилин напомнил, что с начала 2018 года пенсии в России были проиндексированы на 3,7% (прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за прошлый год. Дальнейшее повышение пенсионных выплат выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019-2021 годы, подчеркнул он, пишут «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству начать индексирование пенсий темпами, превышающими инфляцию.

Напомним, что в утвержденной в 2013 году стратегии развития пенсионной системы предполагается, что к 2030 году уровень пенсий в РФ должен составит 2,5-3 прожиточных минимумов. Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что главной целью пенсионной стратегии властей является повышение уровня пенсий до 25 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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