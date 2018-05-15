Деньги на путинские реформы найдут в карманах россиян, повысив пенсионный возраст

Для выполнения нового майского указа президента РФ Владимира Путина правительство запустит 13 национальных проектов на период с 2018 по 2024 годы, а чтобы их профинансировать, кабмину, скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста в стране. В отсутствие этой непопулярной меры властям не хватит доходов госказны для исполнения президентского указа, пишет газета «Коммерсантъ».

Новое правительство под руководством Дмитрия Медведева в следующие шесть лет планирует израсходовать 25,01 триллиона рублей на 13 нацпроектов, разработанных в том числе для выполнения нового майского указа Путина, подписанного 7 мая после вступления в должность президента РФ, сообщает издание, ссылаясь на рабочие материалы кабмина, подготовленные Минфином и Минэкономразвития. Все они вытекают из уже существующих национальных проектов и развивают их. В числе крупнейших проектов – автодорожный (8,42 трлн рублей до 2024 года), демографический (3,55 трлн руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). Как отмечает «Ъ», больше всего средств предполагается потратить на медицину (1,33 трлн рублей до 2024 года), ремонт дорог в 68 крупных городах (за исключением Москвы и Петербурга) – 1,24 трлн рублей, а также на «цифровую экономику» (обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи) – 1,01 трлн рублей. Ежегодно каждый из них будет стоить дополнительно 150-200 млрд рублей.

Стоит отметить, что главным направлением в сфере медицины станет борьба с онкологическими заболеваниями – на это приходится самая крупная статья расходов в нацпроекте – 117,4 млрд рублей в 2019 году, с 2020 года расходы по программе значительно вырастут – в 2021 году – уже 193,4 млрд рублей, затем снизятся до 162 млрд рублей в год. Разработчики программы ожидают, что ее итогом станет снижение смертности от рака за счет введения в практику стандартных протоколов лечения, отмечает газета.

На образование планируется выделить почти вдвое больше средств, чем в настоящее время, – от 140 до 150 млрд рублей в год до 2021 года, тогда как сейчас на образование тратят 80 млрд рублей в год. Основные затраты придутся на строительство школ, и общежитий, а также на программу «Цифровая школа» по оцифровке учебников.

Нацпроект по дорогам получит дополнительные 133 млрд рублей в год. На эти средства будет проведен ремонт трасс в 68 мегаполисах, кроме двух столиц.

Основные дополнительные расходы по нацпроекту по демографии придутся на строительство яслей для детей в возрасте до трех лет, в 2019-2020 годах эти расходы вырастут втрое.

Что касается экологии, приоритетным направлением станет решение проблемы сбора и утилизации мусора. На нее планируют тратить 20-25 млрд рублей в год, что в 4 раза больше, чем сейчас. Кроме того, значительные средства предполагается выделить на срочное улучшение экологической ситуации в 12 центрах металлургии и нефтепереработки – здесь затраты сопоставимы с мусорными.

В нацпроекте «Жилье и городская среда» отсутствуют деньги на расселение аварийного жилья. По оценке чиновников, в год на это нужно 50,6 млрд рублей. Проект предполагает увеличение вдвое – до 60 млрд рублей в год – расходов на комфортную городскую среду и затрат на технологии стандартизованного жилья.

Основные расходы нацпроекта по науке – обновление приборной базы. В 2019-2022 годах на эти цели выделят по 15-20 млрд рублей год, в 2023-2024 годах – 25-30 млрд рублей, однако, как указывает газета, это не решит даже части проблем НИИ и системы РАН.

Нацпроект по культуре подразумевает выделение дополнительных средств на ремонт музеев, выставочных центров, концертных залов и театров – около 10 млрд рублей в год. Будут удвоены траты на ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов – с 2,9 млрд до 4,9 млрд рублей с 2019 года. Также проект предполагает рост – до 3,1 млрд рублей – расходов на «укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ».

При этом, отмечает издание, бюджет продолжит сокращать расходы на государственную экономику и оборону.

Дополнительные расходы на ключевые нацпроекты власти смогут покрыть за счет бюджетной экономии в результате повышения пенсионного возраста в стране, пишет «Ъ». Таким образом, грандиозные планы шестилетку будут выполнены за счет увеличения рабочего стажа жителей РФ. «При повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией», – заключает «Ъ».

Как сообщал «Новый День», 7 мая, сразу после инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе, состоящем из 16 пунктов, обозначено, чего должна достигнуть Россия до 2024 года – войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность вдвое, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др. В указе перечислены 12 приоритетных проектов, которые кабмин должен разработать либо скорректировать до 1 октября. В их числе демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и, наконец, экспорт.

Перед назначением на пост премьер-министра Дмитрий Медведев сообщил депутатам Госдумы, что расходы на выполнение нового майского указа составят минимум 8 трлн рублей. Между тем, эксперты отмечали, что на исполнение указа потребуется значительно больше средств. Источник РБК указывал, что речь может идти об 11-17 трлн рублей. Аналитики Росбанка оценивали расходы в 20 трлн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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