Траты на санацию крупных российских банков превысили прогноз в два раза

Центробанк России потратил на санацию трех крупных частных банковских групп 2,62 трлн рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что фонд проблемных активов потребует дополнительных расходов.

Банк России внес в капитал санированных банков 758,3 млрд рублей и предоставил им в форме депозитов 1,86 трлн рублей, сообщила Набиуллина в интервью Reuters. «На санацию трех банковских групп потрачена немалая сумма. В основном она окончательная», – отметила глава ЦБ.

Из этих денег 1,5 трлн рублей были выделены банку Траст, Рост банку и Автовазбанку. На их базе планируется создать банк проблемных активов. Набиуллина предположила, что средства могут вернуться, если активы купят некие сторонние инвесторы. Однако могут потребоваться и дополнительные вложения.

«В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных средств в форме депозитов для формирования банка непрофильных активов и передачи на его баланс непрофильных и проблемных активов Открытия и Бинбанка», – сказала она.

Стоит отметить, что зампред Центробанка РФ Василий Поздышев полгода назад значительно скромнее оценивал потенциальные траты. Тогда он прогнозировал, что на санацию всех трех банковских групп потребуется чуть больше 1 трлн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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