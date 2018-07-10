Минздрав поддержал введение акцизов для парфюмерии и косметики. Ждем роста цен

Минздрав поддержал разработанный Минфином законопроект, который предлагает взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции, начиная с 2019 года. Размер сбора составит 523 рубля за 1 л безводного спирта. Как пишут «Известия», производители, подтвердившие факт использования сырья для изготовления такой продукции, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза. Остальным придется уплачивать налог. Авторы документа рассчитывают, что предложенная мера позволит сократить нелегальное производство алкосодержащей продукции.

Проект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. В Минздраве напомнили, что большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом (93,7% случаев), – это острые отравления этанолом. Хотя действующие меры контроля снизили смертность от алкогольных отравлений с 10,6 случая на 100 тыс. населения в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Речь идет о распространении системы госучета ЕГАИС на розничные продажи спиртного, о запрете на реализацию дешевых суррогатов алкоголя под видом парфюмерно-косметической продукции и о снижении максимального объема тары лекарственных средств со спиртом.

По словам исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, организация уже сформировала свой отзыв на законопроект Минфина и направила его в ведомство. По мнению ассоциации, предлагаемый проект будет невыполним для большинства предприятий отрасли, так как потребует увеличения оборотного капитала в несколько раз. Для большинства предприятий это непосильно, подчеркнула эксперт.

Из отзыва следует, что новые требования неминуемо обернутся подорожанием продукции как минимум в 1,5 раза. В результате ряд производств закроется, число рабочих мест сократится, упадут поступления в бюджет, считают в ассоциации. Плюс к этому потребительская лояльность к российской продукции снизится, а предпочтения сместятся в сторону импортной продукции. В Минфине не уточнили, направлен ли законопроект в правительство.

Сейчас производство парфюмерно-косметической продукции попадает под законодательное регулирование. Предприятия должны иметь лицензию на изготовление товаров, хранение и поставки произведенной продукции со спиртом. При этом лицензия выдается только тем компаниям, которые оснастили свои заводы системой учета ЕГАИС. Но этих мер оказалось недостаточно. Так, в конце 2016 года в Иркутске более 70 человек отравилось жидкостью для ванн, которая содержала метанол. После этой трагедии Владимир Путин поручил правительству ужесточить регулирование на алкогольном рынке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

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