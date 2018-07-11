Россияне продолжат беднеть при росте безработицы: экономисты оценили последствия пенсионной реформы

Райффайзенбанк описал сценарии влияния пенсионной реформы на доходы россиян. В негативном сценарии заложено снижение доходов населения, в оптимистичном – стабилизацию или рост доходов сохранившим работу людям. Экономисты банка рассчитали два сценария, согласно которым реальные доходы населения сократятся на 0,3-3% к 2034 году, а ВВП к 2034 году будет меньше на 0,2-1,9%.

Райффайзенбанк оценивал только прямой эффект пенсионных преобразований независимо от прочих изменений в экономике, поэтому рассчитанные банком цифры – это не прогноз по динамике реальных доходов и ВВП вообще, а оценка вклада пенсионной реформы в динамику показателей, отмечает РБК.

Из пессимистического сценария следует, что остающиеся на рынке труда в результате реформы пожилые граждане могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (20 тыс. рублей для мужчин и 14 тыс. рублей для женщин), а пенсия индексируется выше инфляции только неработающим. При таком сценарии эффект пенсионной реформы для ВВП достигнет минус 1,9% к 2034 году накопленным итогом, а для реальных доходов населения – минус 3%.

Из-за увеличения возраста выхода на пенсию на протяжении первых трех лет дополнительное предложение на рынке труда будет составлять 660 тыс. человек ежегодно. 200 тыс. из них могут остаться без работы, считают экономисты. Это составляет 5% от общего числа безработных на конец 2017 года (около 3,9 млн человек).

Впрочем, существует и оптимистичный сценарий. Повышение возраста выхода на пенсию может дать положительный эффект для госфинансов, но влияние реформы на экономический рост может оказаться нулевым или отрицательным, предупреждают экономисты. «В оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения», – говорится в обзоре Райффайзенбанка. Доходы тех, кто сможет найти работу после повышения пенсионного возраста, как минимум останутся стабильными (или даже возрастут), но те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах.

По оценке экономистов, кумулятивный эффект от повышения пенсионного возраста составит минус 0,2% ВВП к 2034 году по сравнению с базовым 2018 годом, а эффект на реальные доходы населения составит минус 0,3%. Но такой сценарий труднореализуем и скорее является «верхней границей» оценки, отмечается в обзоре.

В правительстве считают, что пенсионная реформа не только позволит структурно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда и повышать материальное обеспечение пенсионеров опережающими темпами, но и внесет положительный вклад в экономический рост. Минэкономразвития оценило, что повышение пенсионного возраста увеличит численность экономически активного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, и за счет этого рост ВВП увеличится на 1,3 п.п. в течение шести лет.

Как писал «Новый День», премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, для женщин – до 63. Переходный период реформы начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034-го для женщин (16 лет). Темп повышения планируется плюс один год каждый год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.18

Глобальный долг достиг рекордного уровня: мир задолжал около 250 трлн долларов. / Налоговики хотят получать данные о счетах всех физлиц. / Вместе с долгами банки буду отдавать коллекторам биометрические данные россиян. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»