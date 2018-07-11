Опрос: Россияне третий месяц подряд тратят в магазинах все меньше

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2018 года снизился на 1,5% или на 8 рублей по сравнению с маем и составил 513 рублей. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

«Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 1,9%», – отмечается в исследовании. Стремительнее всего размер среднего чека сократился на Дальнем Востоке – потеря составила сразу 8,3% к майскому значению. Индекс также снизился на юге России – на 4,4%, и Сибири – на 2,3%. В центре страны по сравнению с маем показатель уменьшился всего на 0,7%. В Поволжье и на Северо-Западе средний чек за месяц не изменился. А на Урале вырос на 1,4%.

В Москве стоимость среднего чека за месяц осталась неизменной. В годовом разрезе показатель снизился на 2,8%. В Санкт-Петербурге индекс по сравнению с майским вырос на 2,9%, но по сравнению с июнем 2017-го уменьшился на 4,5%. В других городах с населением более миллиона человек средний чек за июнь уменьшился всего на 1%, за год – на 2,9%. В городах с населением от 500 тысяч показатель за месяц не изменился, за год – упал на 1,2%. В населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 тысяч, средний чек за месяц снизился на 3%, однако оказался равен значениям прошлого года.

Лидируют по снижению месячного среднего чека среди торговых точек стали магазины традиционной торговли – их показатель упал на 10,4%. В супермаркетах показатель снизился на 2,9%, а гипермаркетах – на 1,3%. Почти не понесли потерь только дискаунтеры – здесь средний чек уменьшился всего на 0,2% за месяц.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.18

Крымская автодорожная магистраль «Таврида» уложена на треть. / В Югре госслужащим увеличат пенсии. / Медики Севастополя встревожены: женщины предпочитают бесплатные аборты дорогим контрацептивам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»