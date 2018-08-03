Счетная палата предложила рассекретить информацию о несгораемых пенсиях

Граждане должны знать размер несгораемой суммы своих пенсионных накоплений и доходов от их инвестирования. Такой позиции придерживается Счетная палата. Там считают необходимым, чтобы правительство законодательно закрепило право на более детальную информацию о пенсиях.

Идея изменить систему информирования граждан о пенсионных накоплениях у Счетной палаты появилась после проверки деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет РБК со ссылкой на СП. Изменения предлагается внести в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

На сегодняшний день россияне могут узнать о состоянии своих пенсионных накоплений после обращения в Пенсионный фонд России или в НПФ. После рассмотрения заявки граждане получают в своем личном кабинете извещение о состоянии накоплений на определенную дату. Однако форма извещений не содержит сведения о ежегодном результате инвестирования накоплений и об объеме гарантированной суммы на 31 декабря 2014 года. После этой даты граждане лишились возможности переводить свои накопления из одного фонда в другой без потери инвестдохода чаще, чем один раз в пять лет.

В СП предлагают внести эту информацию в извещения, а также указывать данные о накоплениях, которые будут сформированы на 31 декабря того года, в котором истекает пятилетний мораторий на перевод средств без потерь. «Граждане фактически не знают объем гарантированных обязательств страховщика перед ними. Это очень важно, если НПФ будет ликвидироваться и потребуется государственное возмещение гражданам его обязательств. Кроме того, отсутствие этой информации несет риски подачи застрахованным лицом заявления о досрочной смене страховщика с убытками», – пояснили необходимость законодательных новаций в Счетной палате.

Ранее аудиторы Счетной палаты сообщили, что досрочно сменившие НПФ в 2015-2017 годах россияне потеряли более 82 млрд рублей инвестиционного дохода. В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) отмечают, что проблема с донесением до граждан информации о состоянии их пенсионных накоплений возникла еще в 2012 году. Тогда государство приняло поправки в пенсионное законодательство, отменяющие обязательную ежегодную рассылку ПФР писем с информацией о сумме накоплений и полученном в результате их инвестирования доходе.

«Мы полностью разделяем озабоченность Счетной палаты по этому поводу и считаем, что информация, которую получает застрахованное лицо, должна быть как можно более детализированной», – сообщил президент НАПФ Константин Угрюмов.

В Минтруде заверили, что требования о детализации информации будут прописаны в новой редакции федерального закона, цель которого – обеспечить права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании. Согласно этому закону с 1 января 2019 года граждан будут обязаны информировать о потерянном инвестдоходе при досрочной смене НПФ.

В ПФР отметили, что получили предложения Счетной палаты, они находятся на рассмотрении. Отзыв Минфина на предложения СП направлен Минтруду как ответственному ведомству, сообщили в пресс-службе Минфина.

Москва, Иван Гридин

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