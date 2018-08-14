Минфин придумал новый налог для предприятий

Минфин РФ выступил с предложением заменить плату за негативное воздействие на окружающую среду на экологический налог. Ведомство ранее сообщало о намерении провести анализ действующих неналоговых платежей, чтобы рассмотреть возможность их регулирования в рамках Налогового кодекса или сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется, исходя из объема или массы выбросов вредных веществ. В Минфине считают, что, согласно динамике поступлений такой платы в бюджет, данный механизм показывает свою неэффективность. В связи с этим на решение проблем экологического характера приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджетов. Потому в ведомстве указывают в качестве примера зарубежный опыт по взыманию платы за экологическую нагрузку в виде налога.

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», – говорится в пояснительной записке к документу, в котором предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.

Исключение сделают для тех компаний и граждан, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы. Предполагается, что налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности. Так, за тонну диоксида азота придется заплатить 138,8 рубля, столько же – за тонну карбоната натрия и аммиака, за тонну хлора – 181,6 рубля.

Отмечается, что для добросовестных налогоплательщиков уровень нагрузки не изменится. Основным вопросом к документу у экспертов и бизнеса является неопределенность будущего распределения поступлений налога между федеральным и местными бюджетами, пишет «Коммерсантъ». Сейчас львиная доля платы за негативное воздействие поступает местным властям и расходуется на компенсацию экологического ущерба.

По словам эксперта Высшей школы экономики Александра Багина, схожая смена платежа на налог с 2018 года произошла в Китае, там центральное правительство отказалось от своей части поступления от налога в пользу местных бюджетов. В итоге у местных властей появилась возможность выстраивать стимулирующую налоговую политику в зависимости от местных экостандартов.

Ранее глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин отмечал, что на сегодняшний день у бизнеса нет выработанной позиции по поводу перевода экологического сбора в фискальное русло, а дискуссия по данной теме только предстоит. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспокоены, что за счет таких изменений платежи, которые шли на компенсацию вреда окружающей среде, вряд ли теперь будут расходоваться только на эти цели, пишет издание со ссылкой на источник в Союзе.

В Минприроды отмечают, что введение экологического налога вполне логично «при условии его возвратности на природоохранные цели», но такого механизма в законодательстве нет. Также непонятно, как проект Минфина соотносится с проектами администрации президента 2016-2017 годов по внедрению «наилучших доступных технологий».

Москва, Иван Гридин

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