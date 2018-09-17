Банк из третьей сотни лишился лицензии

Центробанк РФ отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка». По данным регулятора, банк принимал вклады у населения и кредитовал бизнес, связанный с собственником. В результате на балансе кредитной организации скопилось слишком много активов сомнительного качества.

Бизнес-модель «Аксонбанка» носила выраженный кэптивный характер – основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. «В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО «Аксонбанк», что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Собственник банка самоустранился от решения возникших проблем и заявил, что не собирается предпринимать действенные меры по нормализации деятельности финансового учреждения.

За последний год регулятор семь раз применял в отношении «Аксонбанка» меры надзорного реагирования, в том числе запрещал и ограничивал прием вкладов от населения.

По величине активов на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 285 место в банковской системе РФ. Вклады в «Аксонбанке» были застрахованы. Это значит, что клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей.

В Агентстве по страхованию вкладов уточнили, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 1 октября 2018 года. Банки-агенты, которые будут принимать заявления от населения и выплачивать компенсации, отберут на конкурсной основе в срок не позднее 21 сентября 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.18

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