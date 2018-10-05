У банка «Флора-Москва» отобрали лицензию за обналичку и вывод денег за рубеж

Центробанк РФ лишил лицензии коммерческий банк «Флора-Москва». Кредитная организация занимала 450 место в банковской системе России.

Регулятор выявил в деятельности банка «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

В течение года регулятор шесть раз вводил меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение денежных средств населения.

Банк «Флора-Москва» является участником системы страхования вкладов. Это значит, что клиенты банка имеют право на компенсацию в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 октября 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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