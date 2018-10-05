В Волгограде «карманный» банк лишился лицензии

Волгоградский банк «КОР» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Центробанк РФ установил, что кредитная организация в основном выдавала ссуды компаниям, которые были связаны с владельцами банка.

«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, были выявлены «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом в последнее время резко вырос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Банк «КОР» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка имеют право на компенсацию в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 октября 2018 года.

По данным отчетности, на 1 сентября 2018 года банк «КОР» занимал 390 место в банковской системе РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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