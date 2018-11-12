Деньги бегут из России: отток капитала вырос в три раза

Чистый отток капитала из России в январе-октябре 2018 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов против 14 миллиардов долларов, следует из данных Центрбанка РФ.

В материалах регулятора отмечается, что «сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2 миллиарда долларов США и было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом».

Ранее Банк России сообщал, что чистый вывоз капитала в январе-сентябре текущего года предварительно составил $31,9 млрд.

Согласно уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $69 за баррель ожидается на уровне $55 млрд. Примечательно, что первоначально ЦБ прогнозировал меньший объем оттока капитала в текущем году – лишь на уровне $19 млрд.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее многие эксперты высказывали мнение, что российскую финансовую систему и экономику ожидают непростые времена. Наравне с внешним нарастающим давлением со стороны Запада, правительство России также вгоняет страну в кризис. По оценкам специалистов, утвержденная с подачи кабмина пенсионная реформа и рост ставки НДС могут только ухудшить экономическую ситуацию в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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