Зарплаты россиян растут вдвое медленнее налоговой нагрузки

Объем уплачиваемых налогов в России в последние три года рос почти вдвое быстрее зарплат, заявили аналитики центра «Финэкспертиза», которые проанализировали по просьбе «Известий» данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период.

Так, по итогам 2015 года по трем основным сборам – имущественному, земельному, и транспортному – россияне уплатили 176,24 млрд рублей, по итогам 2016-го – 180,67 млрд рублей, а по итогам 2017-го уже 225,18 млрд рублей. Рост значительно ускорился именно в прошлом году. Всего же за три года объем собранных налогов вырос почти на треть, однако темпы роста доходов граждан куда более скромные – среднемесячная зарплата в 2015-2017 годах выросла только на 15% и составила 39,17 тыс. рублей.

Главный вклад в рост сборов за последние годы внес налог на имущество, который стал рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости жилья, пояснил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. В итоге налог на имущество сильнее других ударил по кошелькам граждан. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м – 36,09 млрд рублей, а в 2017-м – 52,23 млрд рублей.

Не стоит забывать, что реформа еще не закончилась: сейчас для этого сбора действуют понижающие коэффициенты. Завершить переход на расчет имущественного налога по кадастровой стоимости планируется в 2020 году, а пока регионы могут самостоятельно выбирать методику его расчета, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Кроме того, пришлось дольше платить больше и за землю: за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд рублей, в 2016-м – 35,4 млрд рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд рублей. Согласно Налоговому кодексу, ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование, и 1,5% для всех остальных.

В 2019 году следует ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Это приведёт к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, считает эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.18

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