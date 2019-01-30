Сбербанк признал атаки мошенников с официальных номеров

В Сбербанке признали факты мошеннических звонков в отношении своих клиентов. Такие звонки поступали с телефонных номеров кредитной организации, где теперь внимательно изучают подобные инциденты. Там также заявили, что постоянно совершенствуют антифрод – систему противодействия злоумышленникам.

Ранее о том, что клиенты Сбербанка становятся жертвами телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка, писал «Коммерсантъ». По данным издания, злоумышленники демонстрировали знание не только фамилии, имени и отчества человека, но и его паспортных данных, а также информации по счету. При этом звонки клиентам поступали с телефонных номеров финансовой организации – 900 или +7 (495) 500-55-50. Они указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка.

Глава лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» Лука Сафонов подтвердил, что технически мошенники могли звонить клиентам с официальных номеров. По его словам, существуют специальные приложения для мобильных телефонов для звонков и отправки СМС с измененного номера. Издание пишет, что к клиентам мошенники обращались, чтобы предупредить о якобы имеющихся попытках несанкционированного списания средств с карты. В частности, звонящих интересовали полные данные банковских карт клиентов, CVV2-коды и кодовые слова.

В финансово-кредитной организации подчеркнули, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. «В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», – уточнили в пресс-службе Сбербанка, посоветовав обратиться по поводу подделки номеров телефонов к операторам связи.

Клиентам Сбербанка советуют «проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли». «Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово – лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», – резюмировали в пресс-службе.

Знакомый с ситуацией источник РИА «Новости» тем временем отметил, что проблема звонков мошенников с номеров телефонов Сбербанка не стала массовой. Центробанк следит за ситуацией, добавил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.19

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