Путин утвердил доиндексацию пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом – проводиться индексация.

В результате материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги. По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, в этом году на довыплаты потратят 15-20 млрд рублей. Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, рассчитанные по-новому пенсии начнут выплачивать уже в мае.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

На одном из старейших тюменских предприятий не платили зарплату. / Суд отправил в колонию тюменку, лишившую любовника квартиры. / У России нет денег на разработку метанового двигателя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»