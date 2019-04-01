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Понедельник, 1 апреля 2019, 15:34 мск

Новости Финансы

Путин утвердил доиндексацию пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом – проводиться индексация.

В результате материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенсионерам выплатят недополученные за этот период деньги. По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, в этом году на довыплаты потратят 15-20 млрд рублей. Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, рассчитанные по-новому пенсии начнут выплачивать уже в мае.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, пенсионная реформа, Путин Владимир,

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