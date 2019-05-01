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Среда, 1 мая 2019, 14:22 мск

Новости Финансы

Сбербанк заставят отменить комиссию за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба занялась разработкой законопроекта, который обяжет банки с июля 2020 года уравнять комиссии за денежные переводы внутри региона и между субъектами РФ.

Изменения в действующее законодательство разрабатываются по поручению главы Минфина Антона Силуанова, а также в рамках «дорожной карты» ФАС по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, сообщает РБК.

Новшество в основном коснется Сбербанка, поскольку другие кредитные организации в основном не устанавливают комиссию за межрегиональные переводы.

По данным ФАС, Сбербанк занимает 94% рынка денежных переводов. Банк взимает за переводы между регионами комиссию в размере 1%, но не более одной тысячи рублей, тогда как внутрирегиональные переводы бесплатны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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