Минфин подсчитал финансовые потери из-за нарушений при госзакупках

Минфин России подсчитал убытки от прямых нарушений законодательства в области госзакупок, пишут «Известия» со ссылкой на отчет ведомства. По итогам прошлого 2018 года нарушения составили 153 млрд рублей.

Из документа ведомства следует, что наиболее распространенным нарушением является необоснованное завышенная или заниженная цена контракта, либо неправильный способ ее определения. В действительности, по мнению опрошенных изданием экспертов, общая сумма потерь значительно превышает ту, которая фигурирует в отчете Минфина. В денежном выражении, считают они, оценить нарушения достаточно сложно.

Проверки ФАС показали, что порядка 30% конкурсов в рамках федерального закона 44-ФЗ (о государственных закупках) проводятся с ограничением конкуренции, также говорится в отчете Минфина.

По мнению экспертов финансового ведомства, ключевой проблемой госзакупок стало то, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику по контракту таким образом, чтобы отсечь от участия «неугодные» компании. По мнению специалистов, в реальности потери бюджета при заключении госзакупкок составляют около 20% от заключенных контрактов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.19

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