ЦБ хочет отложить реформу накопительной пенсии

Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК со ссылкой н два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.

Окончательное решение пока не принято, указал федеральный чиновник.. «Это позиция ЦБ», – подчеркнул он. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента России Владимира Путина, объяснили два собеседника, близких к ЦБ.

ИПК – новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ. Концепция системы была представлена еще в 2016 году. ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости. Новый раунд обсуждения реформы начался в 2018 году после формирования нового состава правительства. ИПК планировалось запустить с 1 января 2020 года.

Разработчики ИПК считают, что данная система позволит повысить уровень пенсий и дать стране источники «длинных» денег. Об этом в конце марта говорила Набиуллина. По ее словам, формирование внутренних источников «длинных» денег – это вопрос в том числе финансовой стабильности России. Минфина и ЦБ рассчитали, что работающие россияне – участники системы ИПК – будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Важный момент – эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

Споры возникли в связи с принципом подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе. Однако вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства.

Владимир Путин в свою очередь потребовал сделать систему полностью добровольной. Минфин переписал пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, сообщили источники издания, близкие к правительству. Но против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина. Она считает необходимым отложить обсуждение ИПК на следующий год, сообщают источники, близкие к ЦБ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.19

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