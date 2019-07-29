Подозреваемых в отмывании денег предложили включить в единый реестр

В России хотят создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина. По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, предлагаемые в текущей редакции поправки, не нашли поддержки профессионального сообщества и банков.

На сегодняшний день в банк сообщает об отказе Росфинмониторингу, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет соответствующую информацию всем финансово-кредитным организациям. По словам Наумова, при этом списка или перечня на данный момент не существует. В связи с этим НСФР предлагает создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», – сказал Наумов. В пресс-службе Минфина сообщили, что получила письмо НСФР, эксперты обсуждают изложенные в нем предложения. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями НСФР. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», – отметил он.

Напомним, поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Ведомство обосновало необходимость изменений тем, что банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности. Предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий, отмечает РБК. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций. В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.19

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