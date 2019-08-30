Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков задаром. «Будут риски для всех», – мнения экспертов

Минэкономразвития РФ предложило обязать банки предоставлять заемщикам возможность выкупить долг по той же цене, что его продают третьим лицам, то есть коллекторам. При этом должникам хотят дать приоритетное право выкупа. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и «О микрофинансовой деятельности», сообщает «Коммерсантъ».

Фактически речь идет о списании кредита – просроченные долги физлиц банки перепродают в среднем за 2,8% от их суммы.

При этом должникам хотят разрешить в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг с дисконтом.

Согласно действующему законодательству, при обращении должника к кредитору с предложением о реструктуризации тот может немотивированно отказаться и предложить выкупить задолженность третьему лицу, которое может быть «формально или неформально связано с кредитором». При этом в случае недобросовестности такого лица «не исключена возможность, что при возврате долга будут ущемлены права должника», полагают авторы законопроекта. Необходимость внесения изменений они объясняют желанием защитить права добросовестных должников, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались неспособны платить по кредиту.

Между тем участники рынка выступают категорически против поправок, так как, по их мнению, они фактически освобождают заемщика от обязательств по выплате долга и открывают путь к потребительскому экстремизму. «Одно дело, когда речь идет о реальных банкротах, и совсем другое – о лицах, исходно не планирующих погашать долг по займу, – отметила директор МФО «МиР» Елена Стратьева. – Получается, что все, что нужно должнику, чтобы не платить, – это просто дождаться, когда кредитор под нормативным давлением вынужден будет освободить баланс и уступить долг».

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что инициатива МЭР может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков и росту плохих долгов в банках. По словам эксперта, добросовестным неплательщикам новшество вряд ли поможет. «Если у них не было денег на частичное обслуживание долга, что удерживало бы банк от продажи их долга коллекторам, откуда у них возьмутся деньги на выкуп долга?», – отметил он, подчеркнув, что «угроза передачи долга коллекторам – мощный фактор дисциплинирования заемщиков» (цитата по «Прайм»).

Правозащитники в свою очередь указывают, что инициатива несет риски и для самих заемщиков. По их мнению, в процессе выкупа долга могут появиться граждане или организации, которые будут манипулировать и оказывать давление на должников.

Предложение МЭР оценили и в Госдуме. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная идея имеет «здравый смысл и рациональное зерно», но при этом требует изучения с точки зрения рисков, в том числе неплатежей и возникновения мошеннических схем, передает RNS.

По данным Центробанка, закредитованность населения РФ за 2018 год выросла на 25,3%. В настоящий момент задолженность составляет 7,9 трлн рублей. По состоянию на май 2019 года 42,3% россиян имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более – 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов. В среднем на одного заемщика в мае приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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