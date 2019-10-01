Минфин предложил собирать налоги с богатых россиян по-новому

Министерство финансов РФ планирует обязать платить налоги граждан, которые провели на территории России 90 дней в году, имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Об этом пишет РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

За счет новых мер кабмин рассчитывает вернуть в Россию бизнесменов, которые покинули страну, уехав на Запад. Между тем, новые правила могут привести к многократному резидентству, когда на налоги одного гражданина помимо России будут претендовать еще несколько других стран. В результате увеличится количество споров России с другими юрисдикциями по поводу того, какая из стран имеет преимущество во взимании налогов, пояснил партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

Сегодня, чтобы не платить налоги в России, гражданину необходимо провести в стране менее 183 дней в течении года. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, многие бизнесмены пользуются этим, чтобы не платить налог с нераспределенной прибыли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.19

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