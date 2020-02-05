Россия впервые с 2010 года получила по кредитам больше, чем отдала

В минувшем году Россия предоставила зарубежные кредиты на общую сумму 215 млрд рублей. Обратно в 2019 году в бюджет вернулось 250 млрд рублей взятых ранее иностранными государствами и компаниями в кредит средств, сообщает РБК со ссылкой на документы Федерального казначейства и Счетной палаты.

Такой прецедент, когда РФ получила по кредитным обязательствам больше, чем отдала, был зафиксирован в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд рублей.

Издание отмечает, что в 2018 году РФ выдала на 69,8 млрд рублей кредитов больше, чем получила обратно. Максимальная разница между двумя показателями (с 2010 по 2019 год) зафиксирована в 2017 году. В тот период Россия предоставила иным зарубежным властям и компаниям 199,1 млрд рублей, получив возврат в 51,9 млрд рублей.

Аналитики объяснили, что успех по возврату в минувшем году в первую очередь обеспечил Кипр, досрочно вернув часть из одолженных €1,6 млрд. Немалую роль сыграла перемена отношений с Белоруссией. Москва отказалась выдать кредит на $600 млн, как это непременно происходило прежде.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.20

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