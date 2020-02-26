Российские богачи рассказали, где хранят свои деньги

Богатые россияне рассказали, в каком виде и в каких странах предпочитают хранить свои сбережения. При этом все больше состоятельных граждан РФ раскрывают данные о своих счетах налоговикам. Об этом сообщает сервис по продаже зарубежной недвижимости Tranio и консалтинговая компания Ernst & Young по результатам опросов.

В исследовании участвовали банкиры, юристы и налоговые консультанты. Они рассказали о том, где платят налоги, открывают счета и во что инвестируют их клиенты – россияне с состоянием от миллиона долларов, пишет The Bell.

По-прежнему наиболее популярной страной для хранения сбережений является Швейцария (98%). Затем идет Великобритания (66%). Замыкает тройку лидеров Кипр (37%), который в последнее время теряет привлекательность из-за «стрижки» депозитов, устроенной властями в 2013 году. Кроме того, после визита американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в прошлом году кипрские банки стали активно закрывать счета россиян под страхом санкций.

Самым популярным активом для зарубежных инвестиций оказались облигации: такой позиции придерживаются 79% участников опроса. Также деньги предпочитают вкладывать в недвижимость (62%), которую потом планируют сдавать или перепродавать. В драгоценные металлы и камни инвестируют только 13% опрошенных.

С того момента, как Россия присоединилась к международному автоматическому обмену налоговой информацией, богатые россияне стали больше рассказывать Федеральной налоговой службе о своих зарубежных счетах. С 2017 года число тех, кто уведомил налоговую о депозитах за границей, выросло почти на треть.

Если же состоятельные граждане не хотят раскрывать данные ФНС, они чаще всего становятся налоговыми резидентами других стран. Популярность идеи переписать активы на номинальных владельцев постепенно падает. Три года назад такой вариант одобряли 37% опрошенных, в прошлом году их число снизилось до 18%.

Москва, Зоя Осколкова

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