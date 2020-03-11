Аналитики предупредили о риске финансового кризиса в РФ

Индекс финансового стресса, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) имеет тревожные показатели – близость финансового кризиса. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Индекс достиг уровня 3,12 пункта, превысив пороговое значение в два с половиной пункта. Впрочем, агентство указывает, что это вовсе не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь говорит о повышенной вероятности реализации такого сценария.

Так, в начале 2016 года данный индекс кратковременно превышал критическую отметку в 2,5 пункта, но финансового кризиса за этим не последовало. В качестве факторов агентство указывает на вспышку коронавирусной инфекции, которая негативно повлияла на мировую экономику и обвалу цен на нефть. «В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», – указано в комментарии.

В конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене более чем 30%, американская легкая нефть WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Стоимость евро на международном валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. Так, индекс S&P500 рухнул на 7,6%, европейский Euro Stoxx 600 – на 7,5%, японский Nikkei – 5,1%, Nasdaq – 7,29%, Dow Jones – 7,79%.

Москва, Иван Гридин

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