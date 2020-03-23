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Понедельник, 23 марта 2020, 14:50 мск

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Фондовые торги в России идут в минусе. Рубль снова упал

Российский финансовый рынок начал неделю с падения на фоне снижения азиатских индексов, дешевеющей нефти и новостей про распространение коронавируса. На утренних торгах на Московской бирже курс доллара в моменте превысил 81 рубль, поднявшись на более чем один рубль, евро вплотную подобрался к отметке 87,5 рублей, повысившись почти на два рубля.

По состоянию на 13:13 мск «американец» торгуется по 80,83 рубля (+90 копеек к закрытию торгов 20 марта), евро – 86,33 рубля (+93 копейки).

Напомним, официальный курс доллара, установленный ЦБ на выходные и понедельник, составляет 78,04 рубля, курс евро – 84,16 рубля.

Индекс Мосбиржи на 13:28 мск снизился 3,47% – до 2250,64 пункта, индекс РТС – на 4,88%, до 879,09 пункта.

Стоимость майских фьючерсов североморской нефти марки Brent ранее в понедельник падала на Лондонской бирже ICEпочти на 8% – до $24,73 за баррель. Цена барреля североамериканской легкой нефти бренда WTI с поставкой в мае падала более чем на 8%, до $20,85 за баррель. На 13:30 мск баррель нефти Brent торгуется по $25,83, баррель нефти WTI стоит $22,45.

Москва, Наталья Петрова

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