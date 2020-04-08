Бесконкурсные госзакупки в России из-за вируса выросли троекратно

С начала года из российского бюджета на госзакупки без конкурсных процедур было выделено 17 млрд рублей. При этом 14 млрд рублей из них пришлась на март, после принятых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, пишут «Ведомости». В целом, с 1 января по 6 апреля государство направило на закупки товаров и услуг первой необходимости 1,8 трлн рублей, при том, что за тот же период прошлого года расходы в том же формате составил 5 млрд рублей.

Основной объем затрат пришелся на медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких, тепловизоры и бесконтактные термометры для выявления граждан с повышенной температурой тела, установки для обеззараживания воздуха, а также медицинские маски, перчатки и специализированные костюмы для медиков.

Решение Минфина о госзакупках без конкурса в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 было утверждено в марте. В частности, власти позволили заказчикам менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений против распространения коронавируса.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 1 млн 432 тыс. подтвержденных случаев инфицирования Covid-19. От вируса и его осложнений умерло более 82 тыс. человек, выздоровели более 301 тыс. пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.04.20

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