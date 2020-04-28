Глава ЦБ озвучила рецепт быстрого восстановления экономики: «Больше прямой помощи людям и бизнесу»

Центробанк России может снижать ключевую ставку «большими шагами, чем раньше». Об этом заявила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Руководитель Банка России подчеркнула, что в условиях «коронавирусного» кризиса для экономики «важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего после «разморозки». «Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки», – продолжила она.

Глава ЦБ назвала основной задачей регулятора обеспечение быстрого восстановления российской экономики после смягчения и снятия ограничительных мер. Для этого было принято решение о переходе к «стимулирующей денежно-кредитной политике», отметила Набиуллина, напомнив о недавнем снижении ключевой ставки до 5,5%.

Набиуллина, комментируя ситуацию в банковском секторе, заявила, что банки сегодня находятся «в достаточно хорошей форме», «у них есть и запас капитала, и ликвидности». По ее мнению, сейчас кредитные учреждения могут помочь экономике, «разумно используя накопленный потенциал прочности».

При этом глава ЦБ предупредила об опасности повышения нагрузки на банки, «бремени поддержки заемщиков», так как это может привести к росту рисков для самой финансовой системы или к возникновению ситуации, когда «банки не смогут наращивать кредитование». «И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», – заявила Набиуллина.

По ее мнению, «на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий». «Здесь крайне важно соблюсти баланс», – заключила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе совещания попросил главу Центробанка пояснить, почему ряд стран напрямую раздают деньги населению на фоне пандемии, но оказавшимся в кризисе людям это, по его мнению, не помогает. В качестве примера политик привел США, где, считает он, «гражданам дают то, что не может им помочь». В ответ Набиуллина сказала, что правительство РФ оказывает адресную помощь россиянам. «Все-таки у нас деньги не безграничны. Важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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