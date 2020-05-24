Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей на поддержку граждан

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за распространения коронавирусной инфекции по данным на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года. В итоге регионы из этого перечня получат дотации в размере 100 млрд рублей, которые предусмотрены в качестве компенсаций на фоне снижения бюджетных доходов.

«Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», – следует из документа. В правительстве рассудили, что дотации сбалансируют бюджеты регионов в условиях экономических ограничений на фоне пандемии Covid-19.

Поручение решить вопрос финансовой помощи регионам российский лидер Владимир Путин отдал правительству 15 мая. Эти средства предполагается направить на поддержку местным жителям. Кроме того, Путин уточнил размер выплат медработникам в условиях пандемии, а также поручил повысить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком и установить ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет и однократную выплату семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.20

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