Деньги не перевести, в сервис не войти: клиенты «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой

Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка произошел в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Большинство (72%) жалоб пользователей касается невозможности перевести деньги. Еще 22% клиентов заявили, что не могут войти в мобильное приложение Сбербанка, а 5% жалуются на сбой всех сервисов.
Чаще всего сбои возникали у клиентов в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.
В Сбербанке подтвердили наличие проблемы, заявив, что «по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в «Сбербанк Онлайн» (цитата по ТАСС). В финансовой организации посоветовали клиентам при возникновении проблем со входом в мобильное приложение «повторить попытку», отметив, что специалисты занимаются устранением неполадки.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 29.05.20
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