Доллару предрекли падение на 36% к евро

Существует риск падения курса доллара к евро на 36% в течение 2021 года. Такой неутешающий прогноз для экономики США дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл.

Уже сейчас американский доллар снизился на 11% от своего пика в 2020 году по отношению к корзине основных валют, передает Reuters. Ставки хедж-фондов против доллара достигли пика за десять лет. Кроме того, более трети фондов отмечают, что ставки на понижение курса доллара пользуются наибольшей популярностью среди их клиентов.

Линдалл напомнил, что в январе за евро давали 1,12 доллара, в сентябре – уже 1,18. На сегодняшний день падение приостановилось, что является «хорошей возможностью выскочить из доллара», считает аналитик. Эксперты считают, что доллар продолжит падение вместе с экономикой США на фоне исключительно низких процентных ставок и опасений раздувания бюджетного дефицита на который сильно влияет программа по смягчению последствий пандемии коронавирусной инфекции нового типа, передает РИА «Новости».

Так, например, эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что к 2023 году за один евро будут давать уже 1,3 доллара. В TD Securities в свою очередь считают, что доллар переоценен приблизительно на 10% по отношению к другим основным валютам. По оценкам BlackRock, зависимость мира от доллара способна предотвратить его обвал.

Напомним, что в начале мая издание South China Morning Post сообщило, что Китай в короткие сроки может избавиться от гособлигаций США, чтобы нанести серьезный ущерб доллару, как мировой резервной валюте. На сегодняшний день Китай наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. КНР обладает ценными бумагами США на $1,1 трлн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.09.20

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