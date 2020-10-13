Минфин предложил за 2 недели предупреждать бизнес о блокировке счетов

Минфин предлагает заблаговременно уведомлять налогоплательщиков-организаций и плательщиков страховых взносов о блокировке банковских счетов в случае налоговых нарушений. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс, говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день, если налогоплательщик не предоставил в срок налоговую декларацию, а в случае налогового агента – расчет удержанных сумм НДФЛ, – налоговики вправе заблокировать операции по его банковскому счету. Соответствующая мера может быть применена в течение 10 дней после истечения срока предоставления декларации или расчетов.

Авторы поправок предлагают обязать налоговиков уведомлять плательщиков о планируемой блокировке счета за две недели до вынесения соответствующего решения, а также увеличить срок для подачи документов, по истечении которого счет может быть заблокирован, с 10 до 20 дней.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, «заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину, а в случае непреднамеренного нарушения» организация сможет его оперативно устранить, избежав блокировки.

Москва, Иван Гридин

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